Петросян подал в суд на Коклюшкина

Юморист Евгений Петросян решил судиться с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным из-за нелестного отзыва коллеги о Татьяне Брухуновой, сообщает Starhit . Коклюшкин ранее заявил СМИ, что молодая супруга старого друга — «не тот человек», который должен быть с ним рядом.

О намерении Петросяна отстоять честь жены через суд заявил адвокат юмориста Сергей Жорин . Он подчеркнул, что высказывание Коколюшкина решено было «не оставлять безнаказанным», поскольку слова писателя-сатирика приравниваются к оскорблению.

«Они направлены на унижение ее чести и достоинства», — пояснил юрист.

Отмечается, что если впоследствии суд встанет на сторону Петросяна, то Коклюшкину придется заплатить штраф за административное правонарушение в размере нескольких сотен тысяч рублей.