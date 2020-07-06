Петросян подал в суд на Коклюшкина

Юморист Евгений Петросян решил судиться с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным из-за нелестного отзыва коллеги о Татьяне Брухуновой, сообщает Starhit. Коклюшкин ранее заявил СМИ, что молодая супруга старого друга — «не тот человек», который должен быть с ним рядом.
О намерении Петросяна отстоять честь жены через суд заявил адвокат юмориста Сергей Жорин. Он подчеркнул, что высказывание Коколюшкина решено было «не оставлять безнаказанным», поскольку слова писателя-сатирика приравниваются к оскорблению.
«Они направлены на унижение ее чести и достоинства», — пояснил юрист.
Отмечается, что если впоследствии суд встанет на сторону Петросяна, то Коклюшкину придется заплатить штраф за административное правонарушение в размере нескольких сотен тысяч рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», молодая возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сорвалась на подписчиц в Instagram, которые в очередной обвинили ее в том, что она увела юмориста у Елены Степаненко. Женщина назвала хейтеров «моралистками» и потребовала оставить ее в покое.