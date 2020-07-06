Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за жены 

Павел Тиунов 2 часа назад
Петросян подал в суд на Коклюшкина
Фото: РИА Новости
Юморист Евгений Петросян решил судиться с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным из-за нелестного отзыва коллеги о Татьяне Брухуновой, сообщает Starhit. Коклюшкин ранее заявил СМИ, что молодая супруга старого друга — «не тот человек», который должен быть с ним рядом.
О намерении Петросяна отстоять честь жены через суд заявил адвокат юмориста Сергей Жорин. Он подчеркнул, что высказывание Коколюшкина решено было «не оставлять безнаказанным», поскольку слова писателя-сатирика приравниваются к оскорблению.
«Они направлены на унижение ее чести и достоинства», — пояснил юрист.
Отмечается, что если впоследствии суд встанет на сторону Петросяна, то Коклюшкину придется заплатить штраф за административное правонарушение в размере нескольких сотен тысяч рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», молодая возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сорвалась на подписчиц в Instagram, которые в очередной обвинили ее в том, что она увела юмориста у Елены Степаненко. Женщина назвала хейтеров «моралистками» и потребовала оставить ее в покое.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Все в шоке»: друзья Ефремова об адекватности его адвоката
«Все в шоке»: друзья Ефремова об адекватности его адвоката
Видео
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Ефремову предъявили окончательное обвинение
03:54
Ефремову предъявили окончательное обвинение
Происшествия Шоу-бизнес
148 млрд рублей составил ущерб экологии после ЧП в Норильске
01:21
148 млрд рублей составил ущерб экологии после ЧП в Норильске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение