Уткин вступился за Малышеву в шоу Собчак

Спортивный комментатор и телеведущая поговорили о доходах главного теледоктора нашей страны

Уткин подчеркнул, что средства на приобретение заграничной недвижимости Малышева «заработала», и даже Собчак не могла с ним не согласиться, отметив, что теледоктору удается делать деньги на «странных передачах».

Речь идет про дом, расположенный недалеко от Нью-Йорка, который Малышева купила вместе с мужем в 2016 году. Сумма сделки составила 6,4 миллиона долларов. Правда позже ведущая уточнила, что особняк взяла в кредит, который будет выплачивать 30 лет. Между тем, в Штатах у теледоктора есть и другая недвижимость — две квартиры, стоившие в общей сложности 4,2 миллиона долларов, где живут сыновья Елены.

Собчак, похоже, забыла, что Елена Малышева — не только телеведущая, но и бизнес-вуман. В частности, ведущей принадлежит сеть элитных клиники по все России и еще ряд компаний.