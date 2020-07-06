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Василий Уткин вступился за Елену Малышеву в шоу Ксении Собчак 

Экспресс газета и ещё 2 2 часа назад
Уткин вступился за Малышеву в шоу Собчак
Фото: Лариса Кудрявцева/"Экспресс газета"
Спортивный комментатор и телеведущая поговорили о доходах главного теледоктора нашей страны
Спортивный комментатор Василий Уткин встал на защиту Елены Малышевой, которую в последнее время активно критикуют за покупку шикарного особняка в США. Журналист, отвечая на вопросы Ксении Собчак, дал понять, что не видит ничего предосудительного в действиях ведущей программы «Жить здорово!».
Уткин подчеркнул, что средства на приобретение заграничной недвижимости Малышева «заработала», и даже Собчак не могла с ним не согласиться, отметив, что теледоктору удается делать деньги на «странных передачах».
Речь идет про дом, расположенный недалеко от Нью-Йорка, который Малышева купила вместе с мужем в 2016 году. Сумма сделки составила 6,4 миллиона долларов. Правда позже ведущая уточнила, что особняк взяла в кредит, который будет выплачивать 30 лет. Между тем, в Штатах у теледоктора есть и другая недвижимость — две квартиры, стоившие в общей сложности 4,2 миллиона долларов, где живут сыновья Елены.
Собчак, похоже, забыла, что Елена Малышева — не только телеведущая, но и бизнес-вуман. В частности, ведущей принадлежит сеть элитных клиники по все России и еще ряд компаний.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Василий Уткин , Ксения Собчак , США
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