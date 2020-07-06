Директор певицы Ларисы Долиной Илья Спицын не стал комментировать ее заявление о правилах поведения на дороге. Спицын попросил обратить внимание на год выпуска программы «Сто вопросов к взрослому», в котором прозвучали высказывания артистки, сообщает Рен-ТВ.
«Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают (в Сети), то вы с ними тогда это и обсудите», — сказал Спицын.
Ранее в Сети появился выпуск программы с Ларисой Долиной «Сто вопросов к взрослому» от 2010 года. Тогда подросток спросил певицу, как она поступит, если ее автомобиль остановят за нарушение ПДД сотрудники ГИБДД. Долина сказала, что сама за рулем не ездит, а только с водителем. Но если ее водитель нарушит правила дорожного движения, у нее есть документ, выданный «главным гаишником», по которому ее не могут останавливать на дорогах.
«Если очень сильно нарушил водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это», — сказала певица, что вызвало негативную реакцию пользователей.