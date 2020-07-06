Сын Ефремова рассказал об алкоголе и наркотиках 

Молодой артист поведал журналистам о пагубных зависимостях в светском обществе

Журналистам «Известий» удалось взять интервью у сына Михаила Ефремова Никиты. Молодой актер рассказал о том, как отреагировал на трагедию с участием своего отца, и о том, как он боролся со стрессом во время самоизоляции.

Ефремов-младший уверен, что главное в человеке — мир и спокойствие внутри. Это намного ценнее, чем дорогостоящий автомобиль и первое место в любом рейтинге. Трагическое ДТП в центре Москвы вызвало в Никите немало сильных чувств и эмоций. Он лишь спустя несколько дней после происшествия смог его прокомментировать.

Сын Ефремова выражает глубокие соболезнования семье Сергея Захарова . Справляться ситуацией ему помогает группа поддержки. Никита утверждает, что уже справился с болью. Он перешел на стадию принятия.

Никиту спросили об его собственном отношении к алкоголю и запрещенным веществам. В светском обществе ходили слухи, что молодой человек увлекается «запрещенкой». Как оказалось они не были безосновательными,

Наследник Михаила Ефремова действительно употреблял дополнительные стимуляторы для творчества и отдыха. Никита полагал, что так сможет отвлечься от повседневной суеты, заниматься действительно стоящими делами, увидеть новые миры. Он считает, что ошибался. Ефремов-младший уверяет, что давно ведет здоровый образ жизни. Для него открылись новые возможности и перспективы, о которых нельзя было и подумать под воздействием запрещенных веществ.

Самоизоляция далась Никите Ефремову не так просто. Ее венцом стало ДТП с участием близкого родственника. На молодого актера обрушилась волна хейта. Так как его отец закрыл свою страницу в Инстаграме, вся критика упала на Никиту и его сестру Анну-Марию.