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«Николай и Николь»: Ургант нашел «идеальную невесту» для Баскова 

Киноафиша 2 часа назад
Ургант нашел «идеальную невесту» для Баскова
Фото: Киноафиша
Ведущий в шутливой форме представил портрет новой девушки для артиста.
Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» на Первом канале сообщил новость о том, что Николай Басков ищет себе супругу. Оказывается, певец уже 13 лет в разводе и созрел для серьезных отношений. Ургант сообщил, что артист готов к браку и настоящей семье с любящей женой и детьми.
Требования Баскова вполне приемлемы: ему уже не так важна внешность избранницы, зато необходимо другое качество — хозяйственность.
В итоге, по словам Урганта, его передача решила помочь «другу и соратнику» Николаю. Они «разгрузили фотографии всех женщин планеты» в электронно-вычислительную машину, которая долгое время выискивала представительниц женского пола с подходящими для Баскова качествами. И, наконец, как признался ведущий «Вечернего Урганта», выдала результат.
Иван показал снимок «четы Басковых», на котором представлена женская копия артиста вместе с самим певцом. Они добавили к лицу Николая макияж, длинные белокурые волосы и белоснежную фату. Кроме того, у «невесты» было имя — Николь. «Избранница» звезды широко улыбается, пока артист нежно на нее смотрит. Таким образом, судя по предложению Урганта, Баскову давно пора жениться на самом себе, так как больше себя он никого полюбить не сможет.
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Николай Басков
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