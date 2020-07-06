Последнее фото Заворотнюк до болезни

Если посмотреть Инстаграм Анастасии Заворотнюк , становится понятно, что последний год посты пишет не она, а кто-то за нее. В ее микроблоге нет никакой информации о ее болезни, изредка встречаются поздравления кого-то с днем рождения или подписчиков с важными праздниками. Фанаты вспомнили последний снимок перед болезнью, который, вероятнее всего, писала сама Анастасия. Это фото было сделано в Ереване в ювелирном магазине. Заворотнюк рассказала о том, что побывала на открытии салона и осталась под впечатлением от украшений, которые там выставлены.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже год борется с раком мозга. Прошлым летом Анастасия внезапно пропала из социальных сетей и в целом медиапространства. Оказалось, что она серьезно заболела и проходит лечение в клинике.