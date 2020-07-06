Последнее фото Заворотнюк до болезни

Если посмотреть Инстаграм Анастасии Заворотнюк, становится понятно, что последний год посты пишет не она, а кто-то за нее. В ее микроблоге нет никакой информации о ее болезни, изредка встречаются поздравления кого-то с днем рождения или подписчиков с важными праздниками. Фанаты вспомнили последний снимок перед болезнью, который, вероятнее всего, писала сама Анастасия. Это фото было сделано в Ереване в ювелирном магазине. Заворотнюк рассказала о том, что побывала на открытии салона и осталась под впечатлением от украшений, которые там выставлены.
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На днях побывала на открытии нового ювелирного салона в прекрасном городе Ереване. @artyoms_jewelry, хочу поблагодарить за тёплый приём, за приятные встречи и знакомства, а ещё пожелать вам успехов, процветания и расширения горизонтов! Ждём вас в Москве;) #artyoms #artyomsjewelry
Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже год борется с раком мозга. Прошлым летом Анастасия внезапно пропала из социальных сетей и в целом медиапространства. Оказалось, что она серьезно заболела и проходит лечение в клинике.
Семья актрисы долгое время никак не комментировала информацию о ее диагнозе, однако позже родственники заявили лишь о том, что звезда действительно больна. Однако несколько месяцев назад в рамках совещания медиков с Владимиром Путиным, специалисты четко заявили, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга.