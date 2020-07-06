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«Актриса одной роли»: Коллеги обрушились на Карпович 

Артём Кульша и ещё 1 26 минут назад
«Актриса одной роли»: Коллеги обрушились на Карпович
Фото: Инстаграм
Актриса Мирослава Карпович пиарится на слухах о том, что встречается с актером Павлом Прилучным. Об этом ее анонимный коллега заявил «Комсомольской правде».
В апреле, как сообщал «Рамблер», актриса Агата Муцениеце обвинила Прилучного в домашнем насилии. В июне они развелись. Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что Прилучный может встречаться с Карпович. На прошлой неделе Карпович отказалась комментировать слухи об отношениях с Прилучным, но заявила, что они сильно увеличили число ее подписчиков в инстаграме.
На днях в социальных сетях была опубликована фотография, на которой Прилучный и Карпович якобы запечатлены вместе на отдыхе в Крыму. Сегодня коллега Карпович заявил, что не будет удивлен, если окружение актрисы причастно к публикации этого снимка.
«Мирослава — актриса одной роли, поэтому, видимо, решила получить максимальный пиар от этой интрижки», — считает он.
Также собеседник «Комсомольской правды» выразил уверенность, что Карпович и ее окружение опубликовали крымское фото без ведома Прилучного, так как тот всегда был против публичности.
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Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , Комсомольская правда
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