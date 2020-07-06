Бузовы помирились 

Певица и телеведущая Ольга Бузова помирилась со своей сестрой Анной. Об этом сообщает издание News.ru.

Около года назад, как сообщал «Рамблер», Бузовы поссорились из-за того, что Ольга полетела на горнолыжный курорт во французских Альпах Куршевель рейсом бизнес-класса, а Анна — рейсом эконом-класса.

Вчера пользователи инстаграма обратили внимание, что сестры помирились. Блогерша Ольга Десятовская опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Бузовыми на борту теплохода в Москве. В подписи к снимку она написала, что между сестрами состоялась долгожданная встреча и теперь между ними все так, как должно быть.

По данным News.ru, на теплоходе Ольга и Анна отмечали день рождения последней, обнимались и целовались, говорили друг другу теплые слова, а их фанаты порадовались этому.

В июне возлюбленный Бузовой певец и блогер Давид «Дава» Манукян подарил ей кольцо с бриллиантами французского ювелирного бренда Van Cleef & Arpels стоимостью почти 10 тысяч долларов или около 700 тысяч рублей.