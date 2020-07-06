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Бузовы помирились 

Артём Кульша и ещё 5 16 минут назад
Бузовы помирились
Фото: Instagram
Певица и телеведущая Ольга Бузова помирилась со своей сестрой Анной. Об этом сообщает издание News.ru.
Около года назад, как сообщал «Рамблер», Бузовы поссорились из-за того, что Ольга полетела на горнолыжный курорт во французских Альпах Куршевель рейсом бизнес-класса, а Анна — рейсом эконом-класса.
Вчера пользователи инстаграма обратили внимание, что сестры помирились. Блогерша Ольга Десятовская опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Бузовыми на борту теплохода в Москве. В подписи к снимку она написала, что между сестрами состоялась долгожданная встреча и теперь между ними все так, как должно быть.
По данным News.ru, на теплоходе Ольга и Анна отмечали день рождения последней, обнимались и целовались, говорили друг другу теплые слова, а их фанаты порадовались этому.
В июне возлюбленный Бузовой певец и блогер Давид «Дава» Манукян подарил ей кольцо с бриллиантами французского ювелирного бренда Van Cleef & Arpels стоимостью почти 10 тысяч долларов или около 700 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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