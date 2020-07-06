Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин купил рыбу стоимостью несколько тысяч долларов и подвергся травле в комментариях. Об этом сообщает телеграм-канал «Только никому…».

В мае, как сообщал «Рамблер», Пригожин заявил, что артисты практически бедствуют из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Позже стало известно, что компания «Гуд Фуд Стайл», соучредителем которой он является, подала документы на получение от государства помощи из-за пандемии, но получила отказ.

На днях продюсер опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой запечатлен рядом с рыбой длиной более полутора метров. В подписи к снимку он отметил лишь, что когда-то эта рыба плавала.

По информации телеграм-канала «Только никому…», рыба стоила Пригожину несколько тысяч долларов, а в комментариях к фото тот подвергся травле за ее покупку — пользователи социальной сети припомнили продюсеру заявление о бедствующих артистах.