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Пригожина затравили из-за рыбы за тысячи долларов 

Артём Кульша и ещё 4 29 минут назад
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин купил рыбу стоимостью несколько тысяч долларов и подвергся травле в комментариях. Об этом сообщает телеграм-канал «Только никому…».
В мае, как сообщал «Рамблер», Пригожин заявил, что артисты практически бедствуют из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Позже стало известно, что компания «Гуд Фуд Стайл», соучредителем которой он является, подала документы на получение от государства помощи из-за пандемии, но получила отказ.
На днях продюсер опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой запечатлен рядом с рыбой длиной более полутора метров. В подписи к снимку он отметил лишь, что когда-то эта рыба плавала.
По информации телеграм-канала «Только никому…», рыба стоила Пригожину несколько тысяч долларов, а в комментариях к фото тот подвергся травле за ее покупку — пользователи социальной сети припомнили продюсеру заявление о бедствующих артистах.
«Так вот как, оказывается, банкроты живут», — написал один из них.
Комментарии 19
Шоу-бизнес , Видео , Иосиф Пригожин
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