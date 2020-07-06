Малышеву заметили в летевшем в Нью-Йорк самолете

Известная российская телеведущая Елена Малышева , у которой всегда было неоднозначное отношение к пандемии COVID-19, решила завершить свой карантинный режим и отправилась за рубеж.

Она появилась в заметно опустевшем аэропорту с вещами, прошла регистрацию и поднялась на борт самолета. Но сама телеведущая не скрывает того, что она действительно решила отправиться в Штаты.

В своем аккаунте Instagram она разместила довольно подробное видео, которая посвятила своей поездке. Она написала, что устала сидеть дома, и ей очень захотелось путешествовать. Малышева не скрывала своей радости, что она наконец-то может снова заниматься своим любимым делом — ездить по миру.

Телеведущая подтвердила тот факт, что пассажиров в аэропорту очень мало. Но некоторые самые решительные люди все-таки решаются на путешествия в столь неспокойное время, пишет Bimru.ru.