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Елену Малышеву заметили в летевшем в Нью-Йорк самолете 

runews24.ru и ещё 3 49 минут назад
Малышеву заметили в летевшем в Нью-Йорк самолете
Фото: РИА Новости
Известная российская телеведущая Елена Малышева, у которой всегда было неоднозначное отношение к пандемии COVID-19, решила завершить свой карантинный режим и отправилась за рубеж.
Сообщается, что накануне пассажиры рейса Москва — Нью-Йорк в аэропорту Шереметьево заметили Малышеву на этом рейсе.
Она появилась в заметно опустевшем аэропорту с вещами, прошла регистрацию и поднялась на борт самолета. Но сама телеведущая не скрывает того, что она действительно решила отправиться в Штаты.
В своем аккаунте Instagram она разместила довольно подробное видео, которая посвятила своей поездке. Она написала, что устала сидеть дома, и ей очень захотелось путешествовать. Малышева не скрывала своей радости, что она наконец-то может снова заниматься своим любимым делом — ездить по миру.
Телеведущая подтвердила тот факт, что пассажиров в аэропорту очень мало. Но некоторые самые решительные люди все-таки решаются на путешествия в столь неспокойное время, пишет Bimru.ru.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Аэропорт Шереметьево , Москва , Нью-Йорк
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