«Ксюша, не влюбись!»: Собчак завела персонального тренера 

Ксения Собчак выложила в инстаграме фотографию своего персонального тренера.
«Во время пандемии я не убегала от спорта — скорее наоборот. И удивительно, что именно в это скудное на знакомства время я встретила Сергея Романова — обладателя титула "Мистер Вселенная", большого специалиста в области спорта и биохакинга.
Для тех, кто засмотрелся на Сергея и не может вспомнить значение слова "биохакинг", поясняю: это не только генетическое исследование организма, но и комплексный подход к правильному образу жизни: медицинское обслуживание, тренировки, диетология, психология и т. д..
Лично мне это показалось очень интересным, поэтому мы с Сергеем договорились протестировать его методики на мне. Так что будете видеть этого красавца в сторис часто (не благодарите!) и долго (мы же над моим долголетием будем трудиться)», — сообщила подписчикам светская львица.
Фолловеры сразу углядели сходство «Мистера Вселенная» с известными персонажами.
«Только мне он напоминает Кена, друга Барби?», «А мне чет Тарзана».
И предупреждают телеведущую:
«Ксюша, не влюбись!»
Как ранее сообщал «Рамблер», Ксении Собчак предложили помощь после конфликта в Среднеуральском женском монастыре.
Неизвестный сказал, что у него есть полсотни «натренированных бойцов», которые при необходимости скрутят охрану.