«Моих коллег задавила жаба»: Нетиевский о «Пельменях»

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Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский считает, что его экс-коллеги позавидовали тому, что он уехал в столицу и стал хорошо зарабатывать.

Об этом он рассказал изданию teleprogramma.pro.

«Давайте называть вещи своими именами — моих бывших коллег задавила жаба. Я — единственный из членов коллектива уехал в Москву, стал продюсером, занимался ТВ-производством и получал дополнительный доход. Они же, отработав съемку, уезжали путешествовать за границу и к своим семьям в Екатеринбург», — объяснил Нетиевский.

Кроме того, Сергей возмущен словами нынешнего директора шоу Евгения Орлова о том, что сотрудники команды многие документы подписывали, не читая, а Нетиевский якобы этим пользовался.

Экс-лидер «Уральских пельменей» считает, что эта история придумана Орловым, чтобы тот мог скрыть свои противоправные действия по выводу активов.

Он надеется, что судебные органы во всем разберутся и восстановят справедливость.

Как ранее писал «Рамблер», по мнению Нетиевского, после его ухода начался «беспредел».

Он заявил, что Орлов выводил средства со счетов продакшн-компании и «дербанил» архивы программ.

Свой конфликт с Орловым он объяснил тем, что летом 2015 года тому «заслуженно не выплатили бонусы».