Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Моих коллег задавила жаба»: Нетиевский о конфликте с «Пельменями» 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Моих коллег задавила жаба»: Нетиевский о «Пельменях»
Фото: Instagram
Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский считает, что его экс-коллеги позавидовали тому, что он уехал в столицу и стал хорошо зарабатывать.
"Я рад": Нетиевский об уходе из «Уральских пельменей»
Об этом он рассказал изданию teleprogramma.pro.
«Давайте называть вещи своими именами — моих бывших коллег задавила жаба. Я — единственный из членов коллектива уехал в Москву, стал продюсером, занимался ТВ-производством и получал дополнительный доход. Они же, отработав съемку, уезжали путешествовать за границу и к своим семьям в Екатеринбург», — объяснил Нетиевский.
Кроме того, Сергей возмущен словами нынешнего директора шоу Евгения Орлова о том, что сотрудники команды многие документы подписывали, не читая, а Нетиевский якобы этим пользовался.
Экс-лидер «Уральских пельменей» считает, что эта история придумана Орловым, чтобы тот мог скрыть свои противоправные действия по выводу активов.
Он надеется, что судебные органы во всем разберутся и восстановят справедливость.
Как ранее писал «Рамблер», по мнению Нетиевского, после его ухода начался «беспредел».
Он заявил, что Орлов выводил средства со счетов продакшн-компании и «дербанил» архивы программ.
Свой конфликт с Орловым он объяснил тем, что летом 2015 года тому «заслуженно не выплатили бонусы».
Видео дня. Лахова пожаловалась Путину на радужные бренды и требует их запретить
Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Орлов , Сергей Нетиевский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мозги съехали»: Борисова шокировала коллег
«Мозги съехали»: Борисова шокировала коллег
Харламов назвал причину развода с Асмус
Харламов назвал причину развода с Асмус
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Видео
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
00:11
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
«Избил до потери сознания»: ЧП в московском магазине
00:26
«Избил до потери сознания»: ЧП в московском магазине
Происшествия
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение