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Известный в РФ актер начал зарабатывать на хачапури 

Майк Габриелян и ещё 7 10 минут назад
Известный в РФ актер выживает с продажи хачапури
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российско-финский актер, герой фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало из-за пандемии остался без съемок и начал зарабатывать на хачапури.
«Когда началась эта история с вирусом, у меня сорвалось все, вся моя работа. Планировались съемки двух фильмов, телевизионных программ, какие-то проекты в театре, выставки. Но все это отменилось либо перенеслось, и я остался не у дел», — рассказал актёр.
Однако он не стал унывать. У актера есть свой ресторанный бизнес в Хельсинки, и он заметил, что финнам пришлись по душе хачапури. Тогда Вилле открыл пекарню с кавказской выпечкой в своем селе Пуумала. Об этом сообщает KP.RU.
По его словам, бизнес процветает. Ежедневно у пекарни выстраиваются целые очереди финнов, хотя хачапури по российским меркам стоит недешево — 12 евро или 964 рубля. Актёр рано встаёт, сам печет лепешки вместе с командой из 6 человек, потом везет на сельскую площадь и продает.
Артист доволен новым занятием и не жалуется на жизнь.
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Шоу-бизнес , Другое , Алексей Булдаков
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