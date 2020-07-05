Известный в РФ актер выживает с продажи хачапури

Российско-финский актер, герой фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало из-за пандемии остался без съемок и начал зарабатывать на хачапури.

«Когда началась эта история с вирусом, у меня сорвалось все, вся моя работа. Планировались съемки двух фильмов, телевизионных программ, какие-то проекты в театре, выставки. Но все это отменилось либо перенеслось, и я остался не у дел», — рассказал актёр.

Однако он не стал унывать. У актера есть свой ресторанный бизнес в Хельсинки, и он заметил, что финнам пришлись по душе хачапури. Тогда Вилле открыл пекарню с кавказской выпечкой в своем селе Пуумала. Об этом сообщает KP.RU.

По его словам, бизнес процветает. Ежедневно у пекарни выстраиваются целые очереди финнов, хотя хачапури по российским меркам стоит недешево — 12 евро или 964 рубля. Актёр рано встаёт, сам печет лепешки вместе с командой из 6 человек, потом везет на сельскую площадь и продает.

Артист доволен новым занятием и не жалуется на жизнь.