Адвокат Ефремова опроверг данные о конце расследования

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Расследование уголовного дела о смертельном ДТП в центре Москвы с участием российского актера Михаила Ефремова еще продолжается. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

— Нет, не завершено, скорее всего, завершится на следующей неделе, — пояснил защитник в комментарии ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что расследование по делу Ефремова находится на завершающей стадии.

Напомним, вечером 8 июня на Садовом кольце в столице Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой Сергей Захаров позже скончался в больнице. Психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым.