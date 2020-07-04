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Адвокат Ефремова опроверг данные о завершении расследования дела о ДТП 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Адвокат Ефремова опроверг данные о конце расследования
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Расследование уголовного дела о смертельном ДТП в центре Москвы с участием российского актера Михаила Ефремова еще продолжается. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.
— Нет, не завершено, скорее всего, завершится на следующей неделе, — пояснил защитник в комментарии ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что расследование по делу Ефремова находится на завершающей стадии.
Напомним, вечером 8 июня на Садовом кольце в столице Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой Сергей Захаров позже скончался в больнице. Психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым.
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