Представитель Хазанова опроверг слухи о его смерти

Информация о смерти руководителя московского Театра эстрады, народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель артиста Табриз Шахиди

По его словам, такие сообщения «пишут сумасшедшие люди».

— Зачем они это делают, мне невдомек. Они такими новостями его сильно расстраивают, — уточнил Шахиди в комментарии агентству городских новостей «Москва».

Он добавил, что Хазанов в данный момент отлично себя чувствует.

Ранее в Сети появилась информация о смерти Геннадия Хазанова. В пятницу, 3 июля, в СМИ также появились данные о том, что Хазанову экстренно понадобилась помощь медиков. По словам помощницы артиста, он испытывал проблемы с дыханием. Однако позже концертный директор Хазанова Табриз Шахиди назвал эту информацию вбросом и фейком.

4 июля сам Хазанов заявил, что с ним «все нормально». Он призвал не беспокоиться о его самочувствии.