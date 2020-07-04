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Представитель Хазанова опроверг слухи о смерти артиста 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Представитель Хазанова опроверг слухи о его смерти
Фото: Вечерняя Москва
Информация о смерти руководителя московского Театра эстрады, народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель артиста Табриз Шахиди.
По его словам, такие сообщения «пишут сумасшедшие люди».
— Зачем они это делают, мне невдомек. Они такими новостями его сильно расстраивают, — уточнил Шахиди в комментарии агентству городских новостей «Москва».
Он добавил, что Хазанов в данный момент отлично себя чувствует.
«Да успокойтесь!» Хазанов рассказал о самочувствии
Ранее в Сети появилась информация о смерти Геннадия Хазанова. В пятницу, 3 июля, в СМИ также появились данные о том, что Хазанову экстренно понадобилась помощь медиков. По словам помощницы артиста, он испытывал проблемы с дыханием. Однако позже концертный директор Хазанова Табриз Шахиди назвал эту информацию вбросом и фейком.
4 июля сам Хазанов заявил, что с ним «все нормально». Он призвал не беспокоиться о его самочувствии.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Геннадий Хазанов , Табриз Шахиди , АГН "Москва"
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