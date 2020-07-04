«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус 

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Кристина Асмус выложила в инстаграм свои фотографии в стиле «ню». Актриса сидит в пенной ванне, поджав колени к груди.

Как пишет девушка, съемка велась все для того же скандального фильма «Текст».

«Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон. Во время съёмок фильма «Текст», у меня было задание от режиссёра наполнить игровой телефон своими фотками. Они были разными — и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной.. Так что это не я, это Нина! В фильм, правда, по-моему только в ванной вошли. Остальное вырезали на монтаже, — в хрон не влезало», — написала Асмус в микроблоге.

Фолловеры романтикой момента не особенно прониклись. «Воду не отключили ещё, наверное», «Когда вышла на охоту за новым женихом», «Когда у меня будет большая красивая ванная я тоже сфотографируюсь».

Как сообщал «Рамблер», развод Гарика Харламова и Кристины Асмус стал одной из самых громких тем прошедшего июня.