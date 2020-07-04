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«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети 

Ирина Лебедева 42 минуты назад
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
Фото: Instagram
Валерия опубликовала в инстаграме свои фотографии из салона красоты.
Певица рассказала, что игольчатый лифтинг на самом деле очень хорошо подтягивает и освежает кожу. И правильно делать его раз в полгода.
Но процедура настолько болезненная, что Валерия полтора года уговаривала себя «сдаться» косметологу.
Фолловеры тут же разузнали, сколько стоит такая манипуляция с лицом. Как оказалось, не менее 30 тысяч рублей.
Певице тут же припомнили заявление ее супруга о том, что у артистов с доходами сейчас очень плохо.
« А на эту процедуру деньги есть, а говорите денег нет», «Странно, а плакались денежек нет», «Мы рады за вас. Не каждый может себе позволить. Зачем нам рассказывать? Подразнить?»
Как ранее писал «Рамблер», в последнее время певицу Валерию все чаще критикуют в соцсетях.
По-видимому, женщине достается из-за недавних выступлений ее мужа Иосифа Пригожина.
Не так давно продюсер потребовал поддержки для артистов, оставшихся без заработка на карантине, чем и спровоцировал гнев простого народа.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Комментарии
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Валерия
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