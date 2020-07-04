Валерия опубликовала в инстаграме свои фотографии из салона красоты.

Певица рассказала, что игольчатый лифтинг на самом деле очень хорошо подтягивает и освежает кожу. И правильно делать его раз в полгода.

Но процедура настолько болезненная, что Валерия полтора года уговаривала себя «сдаться» косметологу.

Фолловеры тут же разузнали, сколько стоит такая манипуляция с лицом. Как оказалось, не менее 30 тысяч рублей.

Певице тут же припомнили заявление ее супруга о том, что у артистов с доходами сейчас очень плохо.

« А на эту процедуру деньги есть, а говорите денег нет», «Странно, а плакались денежек нет», «Мы рады за вас. Не каждый может себе позволить. Зачем нам рассказывать? Подразнить?»

По-видимому, женщине достается из-за недавних выступлений ее мужа Иосифа Пригожина