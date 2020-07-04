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«Обеднели богачи»: подписчики придрались к одежде мужа Орбакайте 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
«Обеднели богачи»: подписчики придрались к мужу Орбакайте
Фото: РИА Новости
Вынужденный отдых Кристины Орбакайте несколько затянулся. В начале года она сломала ногу, и пришлось некоторое время восстанавливаться после травмы и не выступать.
Потом грянули пандемия коронавируса и связанный с ней карантин.
Ну а сейчас певица вместе с супругом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой отправились на запланированный ранее отдых в Майами.
Кристина выложила в инстаграм семейную фотографию. Все улыбаются, цветы, зелень, солнце, яркие краски. Фолловеры дружно порадовались за звездное семейство.
«Какие Вы красивые! Хорошего отдыха Вам!»
Но нашлись и такие, кто не преминул добавить свою ложку дегтя. Так, особо внимательным показалось, что на Земцове одета женская футболка.
«Красивые-то красивые. Но футболка и правда женская», «Мужу нельзя было купить мужскую футболку женскую одел, обеднели богачи».
Как ранее писал «Рамблер», артистка разместила свою фотографию в черно-белой маске и призвала поклонников «заботиться о себе и об окружающих».
В комментариях к записи Орбакайте раскритиковали за ношение маски, обвинив в рекламе.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Комментарии
Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Михаил Земцов , Майами
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