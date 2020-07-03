«Мозги съехали»: Борисова шокировала коллег

На днях стало известно, что отец Даны Борисовой остался на улице из-за проблем с деньгами, а его родная дочь не хочет ему помогать. Историю с родственником Борисовой решила прокомментировать светская львица Алена Кравец

Модель заявила, что она готова выплатить все его кредиты и даже дать ему жилье и работу.

Поступок Борисовой модель назвала диким и непонятным ей.

«Я думала, что у нее мозги съехали, когда она снаркоманилась», — высказалась Кравец.