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Бывшая жена засудила «гниду» из «Кадетства» 

Артём Кульша 40 минут назад
Бывшая жена засудила «гниду» из «Кадетства»
Фото: @ekaterinadirektorenko
Актриса Екатерина Директоренко отсудила алименты у отца своих детей актера Кирилла Емельянова. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Емельянов, как сообщал «Рамблер», известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Ералаш», «Кадетство», «Сволочи», «Кремлевские курсанты», «Глухарь. Возвращение», «Пятницкий», «Восьмидесятые», «До свидания, мальчики» и «Как я стал русским».
Директоренко — актриса московского театра «Школа современной пьесы». Она играла в таких фильмах и сериалах, как «Штрафбат», «Бой с тенью», «Бездельники», «Метро» и «Толя-робот».
В 2010 года Емельянов и Директоренко поженились. В 2011-м у них родился сын Степан, а в 2013-м — сын Василий. В 2016-м они развелись. Некоторое время назад Директоренко через суд потребовала от бывшего мужа уплаты алиментов на воспитание сыновей. На днях судья удовлетворил ее требования, обязав Емельянова выплачивать по 17 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно.
В июне актриса Агата Муцениеце развелась с актером Павлом Прилучным. Они поженились в 2011 году, в 2013-м завели первого ребенка, в 2016-м — второго, в феврале 2020-го Муцениеце объявила о намерении развестись с Прилучным, а в апреле обвинила его в домашнем насилии. При этом сообщалось, что Муцениеце не подавала заявление о взыскании с Прилучного алиментов.
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Шоу-бизнес , Екатерина Директоренко , Кирилл Емельянов , Агата Муцениеце
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