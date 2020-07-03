Бывшая жена засудила «гниду» из «Кадетства» 

Емельянов, как сообщал «Рамблер», известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Ералаш», «Кадетство», «Сволочи», «Кремлевские курсанты», «Глухарь. Возвращение», «Пятницкий», «Восьмидесятые», «До свидания, мальчики» и «Как я стал русским».

Директоренко — актриса московского театра «Школа современной пьесы». Она играла в таких фильмах и сериалах, как «Штрафбат», «Бой с тенью», «Бездельники», «Метро» и «Толя-робот».

В 2010 года Емельянов и Директоренко поженились. В 2011-м у них родился сын Степан, а в 2013-м — сын Василий. В 2016-м они развелись. Некоторое время назад Директоренко через суд потребовала от бывшего мужа уплаты алиментов на воспитание сыновей. На днях судья удовлетворил ее требования, обязав Емельянова выплачивать по 17 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно.