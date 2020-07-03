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Топалов и Лазарев спровоцировали слухи о воссоединении 

Мария Иванова 57 минут назад
Топалов и Лазарев спровоцировали слухи о воссоединении
Фото: РИА Новости
Совместное фото певцов Сергея Лазарева и Влада Топалова спровоцировало слухи о воссоединении дуэта Smash!. Снимок появился на странице Лазарева в Instagram.
«Роднуля @vladtopalovofficial Через годы, через расстояния!» — так подписал фото артист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Пользователи решили, что речь идет не о простой встрече, а о возобновлении сотрудничества.
«Малодцы что снова вместе! Удачи в совместной творческой работе!» — написала @venerakhn.
«Сейчас многие практикуют воссоединение для гастрольных туров», — добавила @furman. n. v.
«Ребята, а давайте снова споете?» — призвала @chubareva133.
«В следующем году 20 лет smash! Порадовали бы поклонников, дали пару концертов», — отметила @dariia_kudritskaia.
Как сообщал «Рамблер», группу Smash! в 2000 году создал бизнесмен Михаил Топалов. В нее вошли 17-летний на тот момент Лазарев и 15-летний Топалов. Дуэт распался в 2006 году, певцы долгое время не общались.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Влад Топалов
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