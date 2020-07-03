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«Начнет разбазаривать деньги»: сын Сафронова высмеял Фадеева 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Начнет разбазаривать деньги»: сын Сафронова высмеял Фадеева
Фото: globallookpress.com
Сын известного художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин отметил, что встревожен резким похудением продюсера Максима Фадеева и надеется, что оно не стало причиной проблем со здоровьем. Об этом сообщает «Пятый канал».
«Рамблер» писал, что ранее Фадеев шокировал поклонников, рассказав, что похудел на 100 кг. В качестве доказательства своих слов продюсер опубликовал в соцсетях фото, на котором спокойно поместился в одну штанину шорт, которые носил ранее.
«Для меня, конечно, это грустная новость. Потому что я всегда хотел поработать с этим удивительным музыкальным человеком. И мне казалось, что это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера. К сожалению, теперь он похудел, и вот эта «магия размеров» улетучилась», — иронично отметил Затравкин.
Он также выразил надежду, что похудение Фадеева никак не связано с проблемами со здоровьем, и указал на желание продюсера «избавляться от всего ненужного».
«Сначала он избавился от ненужных совершенно ему артистов. Потом он избавился от продюсерского центра. Сейчас он избавился от лишнего веса. Если так дальше пойдет, он начнет разбазаривать деньги! В этот момент лучше не проходить мимо, а быть где-то рядом…», — пошутил пианист.
Весящий около 200 кг Лука Затравкин также предложил Фадееву отдать или продать ему что-то из своих вещей, если продюсер не собирается «в ближайшее время полнеть».
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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