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Певица МакSим впервые появилась на публике после долгой болезни 

Свободная пресса 18 минут назад
МакSим впервые появилась на публике после болезни
Фото: ТАСС
Певица Марина Абросимова (МакSим), которая проходила лечение, впервые появилась после долгой болезни. Как выглядит певица, показала ее менеджер Маргарита Соколова в соцсетях.
Сразу несколько фото и видео были размещены в соцсетях. На одном из них звезда дерется на улице. Ее противником, судя по всему, оказался тренер по боксу — они оба были в специальных перчатках.
Маргарита Соколова также показала ее с тренером по теннису после занятий и верхом на лошади. Она отметила, что певица готовится к конкурсу. Судя по фото, певице отдых пошел на пользу.
Певице пришлось прекратить выступления из-за неизвестной болезни. Фанаты певицы считают, что МакSим не оправилась после жуткой аварии, в которую она попала, пишет Утро.ru.
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Шоу-бизнес , Маргарита Соколова
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