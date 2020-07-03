МакSим впервые появилась на публике после болезни

Певица Марина Абросимова (МакSим), которая проходила лечение, впервые появилась после долгой болезни. Как выглядит певица, показала ее менеджер Маргарита Соколова в соцсетях.

Сразу несколько фото и видео были размещены в соцсетях. На одном из них звезда дерется на улице. Ее противником, судя по всему, оказался тренер по боксу — они оба были в специальных перчатках.

Маргарита Соколова также показала ее с тренером по теннису после занятий и верхом на лошади. Она отметила, что певица готовится к конкурсу. Судя по фото, певице отдых пошел на пользу.

Певице пришлось прекратить выступления из-за неизвестной болезни. Фанаты певицы считают, что МакSим не оправилась после жуткой аварии, в которую она попала, пишет Утро.ru.