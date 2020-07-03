«Муж на сеновале ночевал с какой-то идиоткой»

Шоумен Гоген Солнцев решил отдохнуть вместе с пожилой женой Екатериной Терешкович и подругой Лидией в деревне. Как это часто бывает с нестандартной четой, вояж обернулся разборками и скандалом.

Гоген и его спутницы разместились у его поклонницы Галины — женщины, которая намного старше него, но моложе Терешкович. Об итогах поездки веселая компания сообщила в эфире телешоу «Прямой эфир».

Вышло так, что Галина и Гоген провели вечер на сеновале и предавались там разговорами о жизни. Екатерина не поверила, что дело ограничилось одной беседой, и устроила скандал. Не купилась и Лидия. В итоге обе спутницы Солнцева пустились в загул в местном баре. В результате Терешкович, завязавшая было с пагубным пристрастием к зеленому змию, снова пустилась во все тяжкие.