Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано снятое перед смертью Тропицель видео 

Вероника Полынина 17 минут назад
Опубликовано снятое перед смертью Тропицель видео
Фото: Instagram
Мать блогера Анастасии Тропицель (Зубриной) Оксана опубликовала в Instagram видео, снятое дочерью за два часа до гибели.
Женщина сообщила, что это последнее видео в телефоне Анастасии. На записи девушка и ее друг Виктор Майдановский едут на мотоцикле завтракать.
По словам матери, «ничего не предвещало беды». На записи Анастасия сидит на заднем сиденье, за рулем мотоцикла находится Виктор.
Женщина рассказала, что утром хотела позвонить дочери и поддержать после ссоры с отцом, однако решила еще поспать, а через некоторое время получила сообщение, что Анастасия погибла.
«До сих пор думаю, а вдруг бы я позвонила и ничего бы этого не произошло», — заключила Оксана Зубрина.
Как сообщал «Рамблер», Анастасия Тропицель погибла на Бали во время поездки по шоссе на мотоцикле. Девушка не справилась с управлением, упала и получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. Тропицель вела блог в Instagram о заработке в интернете и работе над собой. На момент гибели на ее страницу были подписано 1,1 миллиона пользователей.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержана замглавы Минобрнауки Лукашевич
Задержана замглавы Минобрнауки Лукашевич
«Из монастыря не уйду»: Сергий отказался подчиняться
«Из монастыря не уйду»: Сергий отказался подчиняться
В машине Ефремова нашли следы постороннего человека
В машине Ефремова нашли следы постороннего человека
«Ещё не прощаемся»: Памфилова об отставке
«Ещё не прощаемся»: Памфилова об отставке
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение