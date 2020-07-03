Опубликовано снятое перед смертью Тропицель видео 

Мать блогера Анастасии Тропицель (Зубриной) Оксана опубликовала в Instagram видео, снятое дочерью за два часа до гибели.

Женщина сообщила, что это последнее видео в телефоне Анастасии. На записи девушка и ее друг Виктор Майдановский едут на мотоцикле завтракать.

По словам матери, «ничего не предвещало беды». На записи Анастасия сидит на заднем сиденье, за рулем мотоцикла находится Виктор.

Женщина рассказала, что утром хотела позвонить дочери и поддержать после ссоры с отцом, однако решила еще поспать, а через некоторое время получила сообщение, что Анастасия погибла.

«До сих пор думаю, а вдруг бы я позвонила и ничего бы этого не произошло», — заключила Оксана Зубрина.

Как сообщал «Рамблер», Анастасия Тропицель погибла на Бали во время поездки по шоссе на мотоцикле. Девушка не справилась с управлением, упала и получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. Тропицель вела блог в Instagram о заработке в интернете и работе над собой. На момент гибели на ее страницу были подписано 1,1 миллиона пользователей.