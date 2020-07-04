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Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова 

РИА Новости и ещё 8 47 минут назад
«Не имеют права»: Разин о решении суда по иску Шатунова
Фото: yuriy_shatunov/instagram.com
Продюсер Андрей Разин прокомментировал в своем Instagram решение суда по иску бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова о правах на песни коллектива.
Арбитражный суд Москвы в пятницу признал незаконным лицензионный договор от 1 апреля 2016 года, по которому индивидуальный предприниматель Руслан Филатов передал права на использование музыкальных произведений группы компании "Честная музыка". Представитель ООО "Честная музыка" утверждал в суде, что сам Филатов получил эти права от Разина.
"На сегодняшний день Юрий Шатунов, а также все солисты группы "Ласковый май" без разрешения правообладателя не имеют права петь песни группы. Все документы, обосновывающие позицию правообладателя, будут представлены в суд, и будет вынесено законное решение", — написал продюсер.
По словам Разина, суд не уведомил его о привлечении к процессу, а судья, которая вынесла решение, "не видела в глаза" ни его, ни правообладателя. При этом он пообещал обжаловать решение и выразил мнение, что "вышестоящая инстанция объективно отменит решение".
"Мы с правообладателем обязательно докажем суду, что никаких оснований для такого решения нет. Поэтому тот факт, что Юрий Шатунов поет эти песни — это грубейшее нарушение законодательства. Это решение никогда не вступит в законную силу, потому что закон на стороне правообладателей", — заключил Разин.
"Ласковый май" — популярная советская и российская музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Юрия Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Сергей Кузнецов , Юрий Шатунов , Руслан Филатов , Андрей Разин , Москва
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