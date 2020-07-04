«Не имеют права»: Разин о решении суда по иску Шатунова

Продюсер Андрей Разин прокомментировал в своем Instagram решение суда по иску бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова о правах на песни коллектива.

Арбитражный суд Москвы в пятницу признал незаконным лицензионный договор от 1 апреля 2016 года, по которому индивидуальный предприниматель Руслан Филатов передал права на использование музыкальных произведений группы компании "Честная музыка". Представитель ООО "Честная музыка" утверждал в суде, что сам Филатов получил эти права от Разина.

"На сегодняшний день Юрий Шатунов, а также все солисты группы "Ласковый май" без разрешения правообладателя не имеют права петь песни группы. Все документы, обосновывающие позицию правообладателя, будут представлены в суд, и будет вынесено законное решение", — написал продюсер.

По словам Разина, суд не уведомил его о привлечении к процессу, а судья, которая вынесла решение, "не видела в глаза" ни его, ни правообладателя. При этом он пообещал обжаловать решение и выразил мнение, что "вышестоящая инстанция объективно отменит решение".

"Мы с правообладателем обязательно докажем суду, что никаких оснований для такого решения нет. Поэтому тот факт, что Юрий Шатунов поет эти песни — это грубейшее нарушение законодательства. Это решение никогда не вступит в законную силу, потому что закон на стороне правообладателей", — заключил Разин.