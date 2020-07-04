Фадеев раскрыл секрет похудения на 100 кг 

Макс Фадеев рассказал о методике, которая помогла ему сбросить центнер лишнего веса. Она не требует никаких затрат, уверяет продюсер.

Вес Фадеев сбросил не за один раз, а избавлялся от килограммов постепенно — по восемь в месяц. Он не принимал специальные лекарства для похудения, не отказывался от большинства продуктов, поделился способом похудения Фадеев в своём личном блоге.

И для того, чтобы похудеть, как продюсер, много денег не надо. Всё, что нужно — вода определённой температуры и ряд продуктов, которые можно есть, при этом ни в чём себе не отказывая. Но для начала придётся сдать анализы, чтобы понять, что с гормонами.

Если с ними всё в порядке — считайте, что вы похудели. Если есть сбой, надо будет выровнять гормональный фон и после этого заняться похудением, — пояснил музыкант. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 3 Июл 2020 в 3:30 PDT

Подробную схему методики Фадеев пообещал выложить в ближайшие две недели. Продюсер в заключение выразил удивление, что новость о его похудении стал настолько популярной и вызвала жаркие споры.