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Фадеев раскрыл секрет похудения на 100 кг 

News.ru и ещё 16 34 минуты назад
Фадеев раскрыл секрет похудения на 100 кг
Фото: globallookpress.com
Макс Фадеев рассказал о методике, которая помогла ему сбросить центнер лишнего веса. Она не требует никаких затрат, уверяет продюсер.
Вес Фадеев сбросил не за один раз, а избавлялся от килограммов постепенно — по восемь в месяц. Он не принимал специальные лекарства для похудения, не отказывался от большинства продуктов, поделился способом похудения Фадеев в своём личном блоге.
И для того, чтобы похудеть, как продюсер, много денег не надо. Всё, что нужно — вода определённой температуры и ряд продуктов, которые можно есть, при этом ни в чём себе не отказывая. Но для начала придётся сдать анализы, чтобы понять, что с гормонами.
Если с ними всё в порядке — считайте, что вы похудели. Если есть сбой, надо будет выровнять гормональный фон и после этого заняться похудением, — пояснил музыкант.
Подробную схему методики Фадеев пообещал выложить в ближайшие две недели. Продюсер в заключение выразил удивление, что новость о его похудении стал настолько популярной и вызвала жаркие споры.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в соцсети с советом «перестать жрать». Он последовал после того, как продюсер, сбросивший 100 кг, разместил в Сети свой портрет с подписью.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Макс Фадеев
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