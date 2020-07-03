Второй сын погибшего Захарова вышел на связь

Четвертый потерпевший в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова — второй сын погибшего Сергея Захарова Валерий — вышел на связь с адвокатом артиста. Об этом заявил сам защитник Ефремова Эльман Пашаев.

«Мне кто-то звонил от Валерия на прошлой неделе. Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был. Видимо, парень понимает, что идет семейная борьба. Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет», — цитирует адвоката издание StarHit.

Пашаев подчеркнул, что появление еще одного сына Захарова не изменит ход уголовного дела, потому что размер компенсации определит суд.

Также адвокат заявил, что пока не говорил Ефремову, что в деле появился уже четвертый потерпевший. Объясняет это тем, что артист «и так мучается», а родственники погибшего «устроили шоу». Однако артист узнает о Валерии, когда на днях будет изучать документы у следователя.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Выехав на встречную полосу в нетрезвом состоянии, артист врезался в другую машину. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице, напоминает «Федеральное агентство новостей». Ефремов был помещен под домашний арест до 9 августа и признался, что не знает, как жить дальше. Родственники погибшего водителя отказались от компенсации.