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Бузова снова стала самой популярной российской звездой 

Вероника Полынина 36 минут назад
Бузова снова стала самой популярной российской звездой
Фото: РИА Новости
Певица и телеведущая Ольга Бузова второй год подряд возглавила рейтинг популярности российских звезд в социальных медиа, подготовленный агентством Brand Analitics для проекта «40 до 40» журнала Forbes.
За период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года Бузова набрала 5 035 900 упоминаний в социальных медиа. Ее ближайший преследователь, певец Егор Крид, отстает почти на 1,5 млн упоминаний (3 635 200). Рейтинг обладательницы третьей позиции, певицы Юлии Зиверт, составляет 2 580 200 упоминаний.
В верхнюю десятку рейтинга также попали рэпер Баста с 1 968 400 упоминаний, телеведущая Ксения Собчак (1 733 000), рэпер Тимати (1 729 100), хип-хоп исполнитель Элджей (1 618 000), журналист и блогер Юрий Дудь (1 476 200), певец Дима Билан (1 370 300) и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (1 309 600).
В топ-40 от Forbes помимо данных о популярности в социальных медиа также учитывается число подписчиков в Instagram и YouTube, упоминаемость участника в СМИ, а также количество поисковых запросов по данным Яндекс и Google.
Как сообщал «Рамблер», ранее суд признал совместный трек Ольги Бузовой и Насти Кудри «Нам будет жарко» плагиатом и взыскал с певиц 738 тысяч рублей.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Юрий Дудь , Крид , Тимати , Дима Билан , Хабиб Нурмагомедов , Ксения Собчак , Ольга Бузова , Яндекс , Google , Forbes
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