Бузова снова стала самой популярной российской звездой 

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Певица и телеведущая Ольга Бузова второй год подряд возглавила рейтинг популярности российских звезд в социальных медиа, подготовленный агентством Brand Analitics для проекта «40 до 40» журнала Forbes

За период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года Бузова набрала 5 035 900 упоминаний в социальных медиа. Ее ближайший преследователь, певец Егор Крид , отстает почти на 1,5 млн упоминаний (3 635 200). Рейтинг обладательницы третьей позиции, певицы Юлии Зиверт, составляет 2 580 200 упоминаний.

Google. В топ-40 от Forbes помимо данных о популярности в социальных медиа также учитывается число подписчиков в Instagram и YouTube, упоминаемость участника в СМИ, а также количество поисковых запросов по данным Яндекс

Как сообщал «Рамблер», ранее суд признал совместный трек Ольги Бузовой и Насти Кудри «Нам будет жарко» плагиатом и взыскал с певиц 738 тысяч рублей.