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Болезни и смерть матери: через что прошла Диана Гурцкая 

Артём Кульша 1 час назад
Болезни и смерть матери: через что прошла Диана Гурцкая
Фото: РИА Новости
Болезни и смерть матери не помешали певице Диане Гурцкой стать знаменитой и найти любовь. Об этом сообщает «СтарХит».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Гурцкой исполнилось 42 года. Она родилась в городе Сухуме в Абхазии в семье шахтера и учительницы. Родители поняли, что она слепа, когда ей был год, но растили как обычного ребенка.
По причине своей слепоты Гурцкая неоднократно попадала в опасные ситуации в детстве, например, едва не упала с крыши сарая. Тогда же, в детстве, она начала заниматься музыкой — петь и играть на фортепиано. В 10 лет ее заметила грузинская певица Ирма Сохадзе и пригласила спеть в дуэте с ней в Тбилисской филармонии.
В 1995 году Гурцкая выиграла специальный приз жюри на конкурсе «Ялта — Москва — Транзит» и была замечена певцом и композитором Игорем Николаевым. Их совместные песни «Волшебное стекло» и «Ты здесь» стали хитами. Во время работы над последней у матери певицы был диагностирован рак. Следующий ее альбом получил название «Ты знаешь, мама».
В 2003 году Гурцкая познакомилась с адвокатом Петром Кучеренко. В 2005-м они поженились. В 2007-м у них родился сын Константин. Несколько лет спустя врачи диагностировали у певицы доброкачественную опухоль матки миому и успешно ее удалили.
В 2011-м Гурцкая вошла в состав Общественной палаты России, в 2013-м — в комиссию при президенте России по делам инвалидов. Также она — сооснователь фонда помощи незрячим детям «По зову сердца».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Ирма Сохадзе , Диана Гурцкая , Общественная палата России , Абхазия
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