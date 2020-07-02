Водонаева заявила о покупке новой квартиры 

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Телеведущая и блогер Алена Водонаева рассказала о приобретении новой квартиры.

По ее словам, недвижимость в Геленджике , которую она приобрела во время карантина, стала ее самой дорогой покупкой в жизни.

«Это был тот момент, когда я разбила свою копилку (деньги я копила несколько лет). Импульсивная покупка, решение было принято мной за две минуты с момента, когда я увидела апартаменты», — сказала она People Talk.

По словам Водонаевой, квартира расположена на последнем этаже. Большая терраса занимает три стороны апартаментов, с двух сторон открывается вид на море и на горы.

«Теперь у меня две квартиры в Геленджике и ни копейки накопленных денег, никакой подушки безопасности, но я влюбилась в нее», — призналась ведущая.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Алена Водонаева поразила подписчиков, разместив откровенные фото, сделанные в 16-летнем возрасте. Ни снимках она изображена топлес.