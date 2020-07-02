Макаревич рассказал о тайной свадьбе с израильтянкой 

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о свадьбе с израильтянкой Эйнат Кляйн.

В декабре 2019 года 66-летний Макаревич женился на 36-летней гражданке Израиля Эйнат Кляйн. В интервью «Еврейскому журналу» Макаревич признался, что впервые согласился на торжественную церемонию бракосочетания, поскольку его невеста хотела, «чтобы было красиво и было по-еврейски».

По словам музыканта, его предыдущие три свадьбы обошлись без торжественной части. Певец заверил, что ни украшенных куклами машин, ни криков «С маленьким не затягивайте!» и «Почему молодежь не танцует?» у него не было и не будет.

Свадьба с Эйнат Кляйн прошла в Яффе, организацию торжества невеста полностью взяла на себя. Молодожены прошли церемонию хупа. По словам Макаревича, раввин обучил его всем необходимым действиям церемонии, поэтому сложностей не возникло.

Ранее «Рамблер» писал, что Андрей Макаревич из-за пандемии коронавируса оказался разлучен со своей молодой женой Эйнат Кляйн. Она проводит карантин в Израиле, а лидер «Машины времени» — в Москве.