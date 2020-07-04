Водонаева похвасталась новой квартирой

Алена Водонаева решила расстаться со своим любимым шоколадного цвета Porsche.
«Выложила объявление о продаже моего автомобиля. Заливаю наши последние совместные фотки, я буду очень скучать. Это была моя лучшая машина из всех, на которых мне доводилось ездить. Время пришло. Нам пора прощаться. Обычно я через 3 года меняла машины, но с этой не могла расстаться дольше всех», — написала телеведущая в микроблоге.
Хозяйка просит за своего железного коня четыре миллиона рублей. Но авто того стоит.
«Салон — кофе с молоком, его обшивали отдельно. … на Рублевке, там же где и приобрела машину. Хотелось какой-то фишки, но тогда по деньгам у меня был только один вариант — купить или крутейшие диски, или сделать роскошный комбинированный салон. Между внешним и внутренним тюнингом выбран был внутренний».
Фолловеры интересуются, на какую же модель автомобиля теледива променяла своего красавца Porsche.
Оказывается, тут целая интрига. Алена хочет приобрести ретро— авто, которое еще предстоит найти.
«Пока не скажу, ее ещё найти надо. Их сняли с продажи в прошлом десятилетии. Свои сложности есть. Не быстрый процесс», — пишет в Водонаева.
Как ранее сообщал «Рамблер», российская телеведущая Алена Водонаева похвасталась приобретением новой квартиры. Она стала самой дорогой покупкой в жизни экс-участницы «Дома-2».