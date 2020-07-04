Водонаева похвасталась новой квартирой

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Алена Водонаева решила расстаться со своим любимым шоколадного цвета Porsche.

«Выложила объявление о продаже моего автомобиля. Заливаю наши последние совместные фотки, я буду очень скучать. Это была моя лучшая машина из всех, на которых мне доводилось ездить. Время пришло. Нам пора прощаться. Обычно я через 3 года меняла машины, но с этой не могла расстаться дольше всех», — написала телеведущая в микроблоге.

Хозяйка просит за своего железного коня четыре миллиона рублей. Но авто того стоит.

«Салон — кофе с молоком, его обшивали отдельно. … на Рублевке, там же где и приобрела машину. Хотелось какой-то фишки, но тогда по деньгам у меня был только один вариант — купить или крутейшие диски, или сделать роскошный комбинированный салон. Между внешним и внутренним тюнингом выбран был внутренний».

Фолловеры интересуются, на какую же модель автомобиля теледива променяла своего красавца Porsche.

Оказывается, тут целая интрига. Алена хочет приобрести ретро— авто, которое еще предстоит найти.