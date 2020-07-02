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Харламов назвал причину развода с Асмус 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Харламов назвал причину развода с Асмус
Фото: РИА Новости
Комик Гарик Харламов возмутился недостоверной информацией в СМИ о его разводе с Кристиной Асмус.
Харламов опубликовал в Instagramнесколько скриншотов из новостей, в которых о причинах развода пары рассуждают якобы работавшие с ним продюсер и организатор гастролей.
По их словам, Гарик Харламов обладает скверных характером, страдает игроманией и алкоголизмом.
Комик заявил, что не знаком с этими людьми, и сам назвал истинную причину развода с Асмус.
«Дабы опередить моих следующих «продюсеров», «знакомых» и «друзей» признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией, аутофобией, клаустрофобией, верминофобией, галитофобией, дентофобией, зоофобией, лудоманией, пищевой и сексуальной зависимостью. Старый наркоман сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное хули уж там. Но, это не причина развода. Истинная причина развода: ШОПОГОЛИЗМ!» — написал Харламов.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус одновременно сообщили в своих соцсетях о том, что после восьми лет отношений они решили развестись. Харламов и Асмус были женаты с 2013 года, в январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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