Харламов назвал причину развода с Асмус 

Харламов опубликовал в Instagram несколько скриншотов из новостей, в которых о причинах развода пары рассуждают якобы работавшие с ним продюсер и организатор гастролей.

По их словам, Гарик Харламов обладает скверных характером, страдает игроманией и алкоголизмом.

Комик заявил, что не знаком с этими людьми, и сам назвал истинную причину развода с Асмус.

«Дабы опередить моих следующих «продюсеров», «знакомых» и «друзей» признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией, аутофобией, клаустрофобией, верминофобией, галитофобией, дентофобией, зоофобией, лудоманией, пищевой и сексуальной зависимостью. Старый наркоман сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное хули уж там. Но, это не причина развода. Истинная причина развода: ШОПОГОЛИЗМ!» — написал Харламов.

Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус одновременно сообщили в своих соцсетях о том, что после восьми лет отношений они решили развестись. Харламов и Асмус были женаты с 2013 года, в январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия.