Шнуров возродил «Ленинград» 

В ночь на 3 июля «Ленинград» опубликует видео на новую песню «Фотосессия». Постановкой клипа занимался фотограф Даниил Величко, а главную роль исполнили солистка «Ленинграда» Виктория Кузьмина и популярный Instagram-блогер Наталья Давыдова («Тетя Мотя»).

Величко считает, что клип получился необычным — с особенным юмором и сарказмом, «который можно не только посмотреть, но и почитать».