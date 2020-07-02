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Шнуров возродил «Ленинград» 

Вероника Полынина 44 минуты назад
Шнуров возродил «Ленинград»
Фото: РИА Новости
Музыкант Сергей Шнуров возрождает группу «Ленинград», сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБКсо ссылкой на пресс-службу артиста.
В ночь на 3 июля «Ленинград» опубликует видео на новую песню «Фотосессия». Постановкой клипа занимался фотограф Даниил Величко, а главную роль исполнили солистка «Ленинграда» Виктория Кузьмина и популярный Instagram-блогер Наталья Давыдова («Тетя Мотя»).
Величко считает, что клип получился необычным — с особенным юмором и сарказмом, «который можно не только посмотреть, но и почитать».
Как сообщал «Рамблер», в мае прошлого года Сергей Шнуров объявил, что группа «Ленинград» прекратит свое существование после стадионного тура. Последний концерт в рамках турне состоялся 12 октября 2019 года. За время творческого перерыва Шнуров вступил в политическую «Партию роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, стал совладельцем компании по производству ТВ-контента Carbon Production и получил должность генерального директора канала RTVI.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Березкин , Наталья Давыдова , Сергей Шнуров , Борис Титов
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