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«Имя мужа не фигурирует»: раскрыты подробности завещания Юлии Норкиной 

Киноафиша и ещё 3 1 час назад
«Имя мужа не фигурирует»: шокирующее завещание Норкиной
Фото: Instagram
Обо всем рассказала Алена Кравец.
Ведущая заявила, что в последние дни была очень близка с известной журналисткой. Норкина сообщила Кравец, что уже составила завещание. Однако имени своего супруга Андрея там не назвала.
По словам Кравец, она хорошо общалась с Юлией и знала обо всех ее делах, в том числе и о проблемах в семейной жизни. Как отметила Алена, Норкин изменял жене, о чем та, конечно, знала. Возможно, по этой причине она не стала оставлять супругу долю наследства.
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Публикация от Андрей Норкин (@norkinntv)
11 Фев 2020 в 8:33 PST Пока никаких подробностей о завещании, про которое говорит Алена Кравец, нет. Его текст еще не оглашен. Если на самом деле завещания нет, то все наследники Норкиной (в частности, муж Андрей) должны в ближайшие полгода заявить о своих правах на наследство. У журналистки остался загородный дом, несколько квартир, банковские счета и автомобиль.
Напомним, что Юлия Норкина скоропостижно скончалась 4 июня этого года. Ей было всего 52 года. Основной причиной смерти медики считают инфаркт. Знавшие журналистку люди уверены, что к инфаркту привели постоянные стрессы, которые стали причиной резкого ухудшения здоровья Норкиной. Тем более она была чересчур восприимчивым человеком, которого волновали проблемы окружающих.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Норкин , Алена Кравец
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