«Был изгнан»: директор «Уральских пельменей» о Нетиевском 

Как сообщал «Рамблер», ранее Нетиевского заподозрили в хищении денег «Уральских пельменей». По словам Орлова, Нетиевский не разделил с коллегами около 250 миллионов рублей за 2009-2015 годы, и они подали несколько исков. При этом бывший директор коллектива утверждал, что в хищениях может быть замешан его преемник.

«Все, что он пытается мне приписать, сам же и творил», — подчеркнул Орлов.

Он отметил, что с 2012 года все участники команды были акционерами юрлица, однако оказалось, что они не владели правами на программы и в какой-то момент даже потеряли товарный знак.

«Потом оказалось, что все права принадлежат компаниям, где у Сергея есть доля, а у команды не было никакого совладения», — пояснил директор юмористического коллектива.

По его словам, Нетиевского выгнали из команды сначала в 2015 году, а после того, как он смог восстановиться, в 2017 году.

«Он был именно изгнан. Нетиевский пытался решать этот вопрос в суде, но на его сторону не встали», — добавил Орлов.

Он также заявил, что Нетиевский не хочет заключить мировое соглашение и не реагирует «на предложение о компромиссе».