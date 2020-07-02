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«Был изгнан»: директор «Уральских пельменей» о Нетиевском 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
«Был изгнан»: директор «Уральских пельменей» о Нетиевском
Фото: Соцсети
Директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов заявил, что бывший руководитель шоу Сергей Нетиевский был изгнан из команды и сейчас пытается приписать ему собственные действия. Об этом он заявил изданию «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», ранее Нетиевского заподозрили в хищении денег «Уральских пельменей». По словам Орлова, Нетиевский не разделил с коллегами около 250 миллионов рублей за 2009-2015 годы, и они подали несколько исков. При этом бывший директор коллектива утверждал, что в хищениях может быть замешан его преемник.
«Все, что он пытается мне приписать, сам же и творил», — подчеркнул Орлов.
Он отметил, что с 2012 года все участники команды были акционерами юрлица, однако оказалось, что они не владели правами на программы и в какой-то момент даже потеряли товарный знак.
«Потом оказалось, что все права принадлежат компаниям, где у Сергея есть доля, а у команды не было никакого совладения», — пояснил директор юмористического коллектива.
По его словам, Нетиевского выгнали из команды сначала в 2015 году, а после того, как он смог восстановиться, в 2017 году.
«Он был именно изгнан. Нетиевский пытался решать этот вопрос в суде, но на его сторону не встали», — добавил Орлов.
Он также заявил, что Нетиевский не хочет заключить мировое соглашение и не реагирует «на предложение о компромиссе».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Орлов , Сергей Нетиевский , StarHit
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