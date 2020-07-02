Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Малявина как растение» 

Артём Кульша и ещё 1 57 минут назад
«Малявина как растение»
Фото: www.kino-teatr.ru
Актриса Валентина Малявина в настоящее время как растение. Об этом ее близкий друг актер Александр Зайцев сообщил изданию «СтарХит».
Малявина, как сообщал «Рамблер», известна исполнением ролей в таких фильмах, как «Урок литературы», «Король-олень», «Красная площадь», «Сотрудник ЧК» и «Иваново детство», а также тем, что была женой актера Александра Збруева и режиссера Павла Арсенова. В 2001 году она потеряла зрение. Сейчас ей 79 лет.
«Она как растение. Дальше будет только хуже», — рассказал сегодня Зайцев.
По его словам, Малявина живет в хороших условиях, а ее сестра Татьяна и ее лечащие врачи препятствуют общению актрисы с кем-либо. Коллега Малявиной Элеонора Шашкова это подтвердила. Она рассказала, что сделала попытку навестить подругу, но не была пущена к ней под тем предлогом, что визиты запрещает ее сестра. Шашкова упомянула, что Малявина находится в пансионате, а помогает ей актриса Ирина Мирошниченко.
«Возможно, это (отсутствие общения. — Прим. ред.) кому-то нужно…» — заявил актер Александр Пятков, допустив, что врачи могут считать, что Малявиной нельзя волноваться.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Комментарии
Шоу-бизнес , Валентина Малявина , Элеонора Шашкова , Александр Збруев , Александр Пятков , Павел Арсенов , Александр Зайцев , Ирина Мирошниченко , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение