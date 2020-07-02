«Малявина как растение» 

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Малявина, как сообщал «Рамблер», известна исполнением ролей в таких фильмах, как «Урок литературы», «Король-олень», «Красная площадь», «Сотрудник ЧК» и «Иваново детство», а также тем, что была женой актера Александра Збруева и режиссера Павла Арсенова . В 2001 году она потеряла зрение. Сейчас ей 79 лет.

«Она как растение. Дальше будет только хуже», — рассказал сегодня Зайцев.

По его словам, Малявина живет в хороших условиях, а ее сестра Татьяна и ее лечащие врачи препятствуют общению актрисы с кем-либо. Коллега Малявиной Элеонора Шашкова это подтвердила. Она рассказала, что сделала попытку навестить подругу, но не была пущена к ней под тем предлогом, что визиты запрещает ее сестра. Шашкова упомянула, что Малявина находится в пансионате, а помогает ей актриса Ирина Мирошниченко