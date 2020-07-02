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«Не мужик»: как Харламов отреагировал на травлю из-за «Текста» 

Алиса Селезнёва 12 минут назад
Продюсер Артур Джанибекян заявил, что его друг, юморист Гарик Харламов, переживал из-за критики, которая обрушилась на него после выхода фильма текст с постельной сценой Кристины Асмус, но «держался супермолодцом». Об этом он рассказал в программе «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе».
Как сообщал «Рамблер», ранее Асмус подверглась травле в соцсетях из-за эротической сцены в «Тексте». Пользователи также атаковали ее мужа, комика Гарика Харламова. Они возмущались, что он «позволил» жене снятся в такой сцене, и называли Харламова «не мужиком».
Софико Шеварднадзе в беседе с Артуром Джанибекяном отметила, что Харламов «прекрасно перенес» эту травлю, однако ему явно было очень неприятно.
«Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик мой близкий друг, и я слишком глубоко знаю всю эту историю. Я всего лишь в общих чертах скажу следующее: я считаю, что, да, действительно, это было, при этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова», — заявил основатель Comedy Club.
Он также высказал мнение, что такая травля — это часть информационного общества, где существует движение хейтеров.
Напомним, что 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм «Текст», ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Артур Джанибекян , Софико Шеварднадзе , Кристина Асмус
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