Как сообщал «Рамблер», ранее Асмус подверглась травле в соцсетях из-за эротической сцены в «Тексте». Пользователи также атаковали ее мужа, комика Гарика Харламова. Они возмущались, что он «позволил» жене снятся в такой сцене, и называли Харламова «не мужиком».

Софико Шеварднадзе в беседе с Артуром Джанибекяном отметила, что Харламов «прекрасно перенес» эту травлю, однако ему явно было очень неприятно.

«Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик мой близкий друг, и я слишком глубоко знаю всю эту историю. Я всего лишь в общих чертах скажу следующее: я считаю, что, да, действительно, это было, при этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова», — заявил основатель Comedy Club.

Он также высказал мнение, что такая травля — это часть информационного общества, где существует движение хейтеров.

Напомним, что 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм «Текст», ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.