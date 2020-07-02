Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет 

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Гран-при фестиваля получил фильм «Назир» индийского режиссера Аруна Картика, приз за лучшую режиссуру — фильм «Без особых признаков» мексиканского режиссера Фернанды Валадес, а приз за профессиональные достижения — фильм «Одинокая скала» аргентинского режиссера Алехандро Телемако Таррафа.

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