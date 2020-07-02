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Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет 

Артём Кульша 15 минут назад
Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике. Об этом сообщает издание «Телепрограмма»
25-30 июня, как сообщал «Рамблер», в онлайн-формате прошел 14-й международный кинофестиваль имени режиссера Андрея Тарковского «Зеркало».
Гран-при фестиваля получил фильм «Назир» индийского режиссера Аруна Картика, приз за лучшую режиссуру — фильм «Без особых признаков» мексиканского режиссера Фернанды Валадес, а приз за профессиональные достижения — фильм «Одинокая скала» аргентинского режиссера Алехандро Телемако Таррафа.
Церемония закрытия фестиваля прошла в студии, построенной на территории Юрьевецкого пивоваренного завода. Ее ведущими были актер Юрий Колокольников и Ольга Бодрова. 21-летняя Ольга — дочь Бодрова-младшего и его жены режиссера Светланы Бодровой и начинающая актриса. Ведение этого мероприятия стало для нее первым выходом к широкой публике. Сама она назвала это волшебством.
«Очевидцы происходящего отметили, что артистка вела себя совершенно свободно перед зрителями, блистая красотой и харизмой, которой так славился ее отец», — отмечает «Телепрограмма».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Юрий Колокольников , Андрей Тарковский , Ольга Бодрова , Светлана Бодрова , Сергей Бодров
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