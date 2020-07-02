«Как крепостные»: Пригожин оценил положение артистов

Как писал «Рамблер», ранее Пригожин заявил, что артисты из-за коронавируса оказались в «чудовищной» ситуации. По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных, и все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить». Продюсер за свои слова подвергся резкому осуждению, в том числе и со стороны представителей шоу-бизнеса.

Иосиф Пригожин отметил, что пообщался с теми, кто его осуждал за высказывание о бедственном положении артистов, в частности с Юрием Куклачевым Иваном Охлобыстиным , однако они уверяли, что «журналисты все переврали».

«Послушайте, шоубизнес — это лицемерное сообщество, вруны за глаза», — заявил продюсер.

Он также подчеркнул, что «во всем мире за участие в фестивалях, за телевизионные эфиры платят деньги», а российские артисты «работают, как крепостные».