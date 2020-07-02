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«Лицемеры»: Пригожин обрушился на российских звезд 

Артём Кульша 1 час назад
«Как крепостные»: Пригожин оценил положение артистов
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин назвал российский шоу-бизнес «лицемерным сообществом». Об этом он рассказал в интервью изданию «Собеседник».
Как писал «Рамблер», ранее Пригожин заявил, что артисты из-за коронавируса оказались в «чудовищной» ситуации. По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных, и все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить». Продюсер за свои слова подвергся резкому осуждению, в том числе и со стороны представителей шоу-бизнеса.
Иосиф Пригожин отметил, что пообщался с теми, кто его осуждал за высказывание о бедственном положении артистов, в частности с Юрием Куклачевым и Иваном Охлобыстиным, однако они уверяли, что «журналисты все переврали».
«Послушайте, шоубизнес — это лицемерное сообщество, вруны за глаза», — заявил продюсер.
Он также подчеркнул, что «во всем мире за участие в фестивалях, за телевизионные эфиры платят деньги», а российские артисты «работают, как крепостные».
«Только два артиста сказали в свое время: «Халявы не будет!» — это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились», — уверен Пригожин.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Иван Охлобыстин , Юрий Куклачев , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Алла Пугачева , ИД "Собеседник"
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