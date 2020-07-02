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Дочь Пугачёвой затравили за фото в маске 

News.ru и ещё 1 12 минут назад
«Не пугайте людей»: Орбакайте затравили за фото в маске
Фото: АГН Москва/Global Look Press
Кристина Орбакайте подверглась нападкам хейтеров за фото в защитной маске. Дочь Примадонны обвинили во всём, чём только можно.
Большинство подписчиков решили, что маску певица носит ради рекламы.
«Не пугайте людей! Вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно», «Такими темпами я от всех звезд отпишусь. Хотя да, как же я не учла, концертов нет, надо же на чем-то зарабатывать, хоть на рекламе масочного режима», пишут в комментариях звезде.
Такая реакция обескуражила Орбакайте, которая вовсе не ожидала нападок. Она попыталась объясниться с подписчиками, записав видеообращение.
Мои дорогие подписчики и хейтеры, я, честно говоря, после моего последнего поста не ожидала от вас такой бурной реакции, — сказала Кристина.
Артистка сообщила, что носит маску исключительно в защитных целях — от коронавируса и не имеет никаких корыстных целей. Ей так гораздо спокойнее, добавила дочь Примадонны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Кристина Орбакайте на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию в купальнике, сделанную в 2019 году. Снимок восхитил подписчиков исполнительницы, они отметили идеальную фигуру 49-летней дочери Аллы Пугачёвой.
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Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Алла Пугачева
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