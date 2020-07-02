Стало известно о состоянии Проскурина накануне смерти

Актер Виктор Проскурин жаловался на боли в области груди незадолго до смерти. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Вчера, как сообщал «Рамблер», жена Проскурина Ирина Хонда сообщила, что он умер 30 июня в возрасте 68 лет в результате приступа на фоне хронической обструктивной болезни легких.

По информации «Московского комсомольца», 25 мая Проскурин вызвал скорую медицинскую помощь в свою квартиру на улице Покровка в Москве и пожаловался на боль в области груди и температуру тела несколько выше нормы. Врачи предварительно диагностировали у актера бронхопневмонию и приняли решение госпитализировать его в Городскую клиническую больницу (ГКБ) №15 имени Филатова.

Проскурин был выпускником Театрального института имени Щукина, Заслуженным артистом РСФСР. Он играл в таких театрах, как Ленком и театр имени Ермоловой, и таких фильмах и сериалах, как «Однажды 20 лет спустя», «Пиковая дама», «Летняя поездка к морю», «Выйти замуж за капитана», «Офицеры», «Большая перемена», «И это все о нем», «12 стульев», «Вызов» и «ТАСС уполномочен заявить…».