Адвокат Ефремова ужаснулся борьбой за деньги родственников Захарова 

Михаил Ефремов сойдёт с ума, когда узнает, какая борьба за деньги развернулась между родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова . Об этом свидетельствует рост числа потерпевших, которым хочется получить от Ефремова компенсацию за гибель «кормильца».

Такого мнения придерживается адвокат актёра Эльман Пашаев. Он рассказал, что сам Ефремов чувствует себя крайне тяжело как морально, так и физически, потому что у него много заболеваний. Но по-прежнему отказывается от услуг врачей, хотя домашний арест ему это не запрещает, приводит слова юриста KP.RU.

Он ничего не хочет, потому что до сих пор не отошёл от шокового состояния, — поделился адвокат с журналистами.

Пока Ефремов не знает, что в деле о ДТП появился четвёртый потерпевший. И не в курсе того, что творят родственники погибшего.

Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Реально хочет им помочь. Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдёт, если это услышит. Царство небесное погибшему Сергею Захарову. Но его родня рвется в бой, чтобы каждого признали потерпевшим, — сокрушается Пашаев.

Адвокат добавил, что Ефремов искренне желает помочь семье погибшего Сергея Захарова, но никак не ради выгоды.

ДТП с участием актёра случилось вечером 8 июня. Его джип врезался в автофургон, за рулём которого находился рязанец Сергей Захарова. Последний погиб в результате происшествия. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, тяжело переживает за погибшего в аварии Сергея Захарова. На фоне этого у него начались проблемы с сердцем. Об этом рассказал адвокат Эльман Пашаев.