«Я не вор и не мошенник»: Серебренников об огромном штрафе

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"Я живу в Москве. Я могу выехать из Москвы в любое место в России, но я не могу покинуть страну, пока не выплачу большую сумму денег министерству культуры, которой у меня определенно нет", — сообщил Серебренников в интервью изданию Hollywood Reporter.

Кроме того, режиссер также выразил надежду, что его оправдают.

"Я не вор, я не мошенник. Я, безусловно, отрицаю это. Я уверен, что однажды, когда обстоятельства изменятся, будет вынесен оправдательный приговор", — подчеркнул Серебренников.