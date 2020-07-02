«Я не вор и не мошенник»: Серебренников об огромном штрафе

Российский режиссер Кирилл Серебренников заявил, что не покинет Россию, пока не выплатит штраф.
"Я живу в Москве. Я могу выехать из Москвы в любое место в России, но я не могу покинуть страну, пока не выплачу большую сумму денег министерству культуры, которой у меня определенно нет", — сообщил Серебренников в интервью изданию Hollywood Reporter.
Кроме того, режиссер также выразил надежду, что его оправдают.
"Я не вор, я не мошенник. Я, безусловно, отрицаю это. Я уверен, что однажды, когда обстоятельства изменятся, будет вынесен оправдательный приговор", — подчеркнул Серебренников.
Мещанский суд Москвы ранее огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, два других фигуранта дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум — штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую — в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.