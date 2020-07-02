«Немного пьяные и очень влюбленные»: Богомолов и Собчак

Вчера он разместил полутораминутный ролик. На нем Собчак курит сигарету на заднем сидении автомобиля и разговаривает с мужем.

«Меня зовут Ксения Анатольевна. Я курю сигарету в городе-герое Санкт-Петербурге. Я в составе официальной делегации с целью поздравления Рудольфа Давыдовича с днем рождения», — сообщает она.

На вопрос Богомолова о том, удалось ли ей поздравить Рудольфа Давыдовича, журналистка ответила, что безусловно удалось. На его замечание о том, что выражение лица и способ сложения речевых фрагментов свидетельствуют, что она, возможно, пьяна, Собчак ответила обвинением в придирках.

«Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Высококвалифицированный бесперспективняк из-под Санкт-Петербруга жлобничавствует», — добавила она.

В подписи к видео Богомолов написал, что на нем он и его супруга — немного пьяные и очень влюбленные. Собчак подтвердила это в комментариях.