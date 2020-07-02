«Немного пьяные и очень влюбленные»: Богомолов и Собчак

— Немного пьяные и очень влюбленные. Ничего не изменилось с той поры, — подписал пост режиссер в Instagram.

На кадрах видео Собчак едет на заднем сиденье машины вместе с Богомоловым и отвечает на его вопросы. Она говорит, что курит сигарету и находится в «городе-герое Санкт-Петербурге» с целью поздравления Рудольфа Давыдовича с днем рождения. После этого режиссер говорит, что телеведущая пьяна, в ответ на это Собчак произносит несколько скороговорок и утверждает, что Богомолов к ней придирается.