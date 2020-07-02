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«Немного пьяные и очень влюбленные»: Богомолов опубликовал видео с Собчак 

Вечерняя Москва и ещё 1 28 минут назад
«Немного пьяные и очень влюбленные»: Богомолов и Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Режиссер Константин Богомолов опубликовал на своей странице в соцсети старое видео, на котором разговаривает с нетрезвой Ксенией Собчак во время поездки на автомобиле по Петербургу.
— Немного пьяные и очень влюбленные. Ничего не изменилось с той поры, — подписал пост режиссер в Instagram.
На кадрах видео Собчак едет на заднем сиденье машины вместе с Богомоловым и отвечает на его вопросы. Она говорит, что курит сигарету и находится в «городе-герое Санкт-Петербурге» с целью поздравления Рудольфа Давыдовича с днем рождения. После этого режиссер говорит, что телеведущая пьяна, в ответ на это Собчак произносит несколько скороговорок и утверждает, что Богомолов к ней придирается.
Напомним, что после развода с актером Максимом Виторганом в сентябре 2019 года журналистка вышла замуж за Константина Богомолова.
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