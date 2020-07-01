Дочь Заворотнюк показала «убежище» матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram показала, где живет ее мать.

Девушка сфотографировалась на территории особняка Заворотнюк в Крекшино возле большого куста роз и зеленой ограды, закрывающей дом от чужих глаз. Анна напомнила, что недавно стилист сжег ей волосы. "Принимаю ситуацию такой, какая она есть, волосы отрастут, обиды пройдут. А мои близкие любят меня любой", — написала она.