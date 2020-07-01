Дочь Заворотнюк показала «убежище» матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram показала, где живет ее мать.
Девушка сфотографировалась на территории особняка Заворотнюк в Крекшино возле большого куста роз и зеленой ограды, закрывающей дом от чужих глаз. Анна напомнила, что недавно стилист сжег ей волосы. "Принимаю ситуацию такой, какая она есть, волосы отрастут, обиды пройдут. А мои близкие любят меня любой", — написала она.
Приобрести загородный коттедж звезда "Моей прекрасной няни" и ее супруг Петр Чернышев решили еще в 2012 году. Из московской квартиры они переехали в Подмосковье только в 2015 году.
Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.