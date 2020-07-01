«Хотел быть главным»: правда о разводе Харламова и Асмус

Публика не перестает делать попытки докопаться до настоящей причины развода Гарика Харламова Кристины Асмус . Пара почти восемь лет вместе — и до сих пор в скандалах замечена не была. И вот — разбежались, без шума и криков.

Свою версию причины расставания двух звезд на условиях анонимности поведал изданию Тeleprogramma.pro один из коллег юмориста.

Коллега считает, что в истоке лежит желание Харламова быть в браке главой семьи, что он всегда хотел, чтобы Кристина не работала, и еще детей. Кстати, первая супруга Гарика, с которой он развелся из-за Асмус, бросила работу по его настоянию. Брак это, правда, не спасло.

А Кристина — востребованная артистка, она увлечена своей работой и, конечно, совсем не видит себя в роли домашней хозяйки. В итоге разрыв интересов стал слишком велик, и совместная жизнь перестала приносить радость. Было принято решение о разводе, причем в максимально щадящем и дружеском варианте — ради дочери.

Дочь Харламова и Асмус Настя 1 сентября пойдёт в первый класс. Девочка остается с мамой в загородном коттедже. А Гарик будет жить в Москве, в квартире, которую он приобрёл вскоре после рождения дочери.