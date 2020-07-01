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Коллега озвучил реальную причину развода Харламова и Асмус 

Ирина Лебедева и ещё 1 1 час назад
«Хотел быть главным»: правда о разводе Харламова и Асмус
Фото: Instagram
Публика не перестает делать попытки докопаться до настоящей причины развода Гарика Харламова и Кристины Асмус. Пара почти восемь лет вместе — и до сих пор в скандалах замечена не была. И вот — разбежались, без шума и криков.
Свою версию причины расставания двух звезд на условиях анонимности поведал изданию Тeleprogramma.pro один из коллег юмориста.
Коллега считает, что в истоке лежит желание Харламова быть в браке главой семьи, что он всегда хотел, чтобы Кристина не работала, и еще детей. Кстати, первая супруга Гарика, с которой он развелся из-за Асмус, бросила работу по его настоянию. Брак это, правда, не спасло.
А Кристина — востребованная артистка, она увлечена своей работой и, конечно, совсем не видит себя в роли домашней хозяйки. В итоге разрыв интересов стал слишком велик, и совместная жизнь перестала приносить радость. Было принято решение о разводе, причем в максимально щадящем и дружеском варианте — ради дочери.
Дочь Харламова и Асмус Настя 1 сентября пойдёт в первый класс. Девочка остается с мамой в загородном коттедже. А Гарик будет жить в Москве, в квартире, которую он приобрёл вскоре после рождения дочери.
Как ранее писал «Рамблер», Кристина Асмус вслед за мужем Гариком Харламовым опровергла заявление ведущего Youtube-шоу Comment Out Владимира Маркони о том, что их развод был розыгрышем в рамках участия в шоу.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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