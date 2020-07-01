Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер актер Виктор Проскурин 

РИА Новости и ещё 12 14 минут назад
«Неожиданно, как любая смерть»: Умер актер Виктор Проскурин
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет, сообщила его жена Ирина Хонда.
"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", — написала она в фейсбуке.
Уход артиста из жизни подтвердил его друг Юрий Метелкин. Причина смерти актера не уточняется.
Виктор Проскурин сыграл во множестве советских и российских фильмов. Самые известные среди них: "Большая перемена", "12 стульев", "Жестокий романс", "Однажды двадцать лет спустя" и многие другие.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Виктор Проскурин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
Франция: «Турция сбрасывает маску»
Франция: «Турция сбрасывает маску»
Полиция заинтересовалась Башаровым
Полиция заинтересовалась Башаровым
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
01:02
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
В мире США
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
00:20
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
Происшествия
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
00:57
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
Криминал Происшествия
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
01:00
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение