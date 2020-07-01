«Неожиданно, как любая смерть»: Умер актер Виктор Проскурин

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Советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет, сообщила его жена Ирина Хонда.

"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", — написала она в фейсбуке.

Уход артиста из жизни подтвердил его друг Юрий Метелкин. Причина смерти актера не уточняется.

Виктор Проскурин сыграл во множестве советских и российских фильмов. Самые известные среди них: "Большая перемена", "12 стульев", "Жестокий романс", "Однажды двадцать лет спустя" и многие другие.